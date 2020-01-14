Лавров назвал самостоятельным решение «Аэрофлота» не летать в Иран ночью

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение о прекращении ночных полетов над территорией Ирана самостоятельно. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Шри-Ланки, трансляция велась в Facebook МИДа.

«Аэрофлот», я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран в дневное время», — сказал Лавров. По его словам, «здесь нет никаких секретов».

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из спецслужб и экспертами по безопасности в гражданской авиации. По итогам такого коллективного анализа мы информируем наших граждан через сайт министерства», — сказал Лавров.

13 января источники РБК сообщили, что российское министерство рекомендовало «Аэрофлоту» летать из Москвы в Тегеран только в дневное время. Такое решение было принято после того, как власти Ирана признали свою вину в крушении украинского Boeing 737-800 утром 8 января.