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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Лавров назвал самостоятельным решение «Аэрофлота» не летать в Иран ночью

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение о прекращении ночных полетов над территорией Ирана самостоятельно. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Шри-Ланки, трансляция велась в Facebook МИДа.

«Аэрофлот», я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран в дневное время», — сказал Лавров. По его словам, «здесь нет никаких секретов».

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из спецслужб и экспертами по безопасности в гражданской авиации. По итогам такого коллективного анализа мы информируем наших граждан через сайт министерства», — сказал Лавров.

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам
Общество

13 января источники РБК сообщили, что российское министерство рекомендовало «Аэрофлоту» летать из Москвы в Тегеран только в дневное время. Такое решение было принято после того, как власти Ирана признали свою вину в крушении украинского Boeing 737-800 утром 8 января.

Источники РБК сообщали, что отмена ночных рейсов была утверждена с учетом позиций Росавиации и иранских властей. Переносить рейсы на дневное время начали с 11 января.

При крушении Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» после вылета из Тегерана погибли 176 человек, среди которых граждане Украины, Канады, Ирана и других стран. Власти Ирана сообщили, что оператор ПВО принял лайнер за ракету и нанес по нему удар.

Теги: Иран, «Аэрофлот», Сергей Лавров
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