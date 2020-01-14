В Петербурге с рельсов сошли цистерны с топливом

На станции Сортировочная-Московская в Санкт-Петербурге с рельсов сошли пять вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Там уточнили, что инцидент произошел около 21:00 мск 13 января. Согласно сообщению, инцидент не нарушил движение пассажирских и грузовых поездов. Восстановительные работы завершили в 5:40 мск. Кроме того, там отметили, что из-за схода вагонов с рельсов никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по СЗФО передает, что сошли вагоны с цистернами с дизельным топливом, разлива нефтепродуктов не произошло.

В конце ноября грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем в Кузбассе. В результате аварии один вагон поезда сошел с рельсов. О пострадавших не сообщалось.