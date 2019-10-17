Общество , 17 окт, 11:02
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В Кузбассе сошли с рельсов шесть вагонов грузового поезда
В Кузбассе с рельсов сошло шесть вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
Инцидент произошел в 06:42 по московскому времени 17 октября на станции Тайга Западно-Сибирской железной дороги.
«В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.
На месте аварии работают специалисты и задействован восстановительный поезд. Из-за схода вагонов не более чем на 20 минут задержалась электричка, следующая по маршруту Тайга — Томск.