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В Кузбассе поезд столкнулся с легковым автомобилем
Фото: fbi_lnk / VK

Несколько пассажирских поездов задержаны из-за аварии на 3496-м км перегона Юрга-1 — Тутульская в Кузбассе с участием поезда и легкового автомобиля, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

В ночь на 28 ноября в 01:45 мск машинист грузового поезда экстренно затормозил после того, как заметил на железнодорожных путях легковую машину, однако расстояние оказалось недостаточным, и поезд столкнулся с машиной. В результате этого один вагон поезда сошел с рельсов.

На месте происшествия работают специалисты, выясняются причины ДТП.

Железнодорожная служба предупреждает, что из-за инцидента пассажирский поезд №91 Северобайкальск — Москва опоздает на 37 минут, поезд №99 Владивосток — Москва — на 21 минуту.

В июле в Республике Коми на станции Керки с рельсов сошли вагоны, нагруженные углем. В результате этого было нарушено движение как минимум четырех пассажирских поездов.

 

Теги: поезд, Кузбасс, ДТП
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