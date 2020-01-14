Почти 1 тыс. мирных жителей за сутки покинули зону деэскалации в Идлибе

Почти 1 тыс. мирных жителей вышли из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации за сутки после открытия пропускных пунктов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), генерал-майора Сергея Жмурина.

Он отметил, что каждый вернувшийся получает продовольственный набор, а также необходимую медицинскую помощь.

Пропускные пункты для выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации начали работу с 13:00 мск 13 января. Один пункт пропуска, Абу-эд-Духур, расположен в провинции Идлиб, второй пункт, Эль-Хадер, — в провинции Алеппо, третий пункт, Хабит, — в провинции Хама.

По словам исполняющего обязанности губернатора провинции Идлиб Фадиза Адуна, ожидается, что через пункт Хабит домой вернутся около 50 тыс. человек, передает «РИА Новости». Кроме того, агентство со ссылкой на беженцев сообщает, что жителям возвращающимся через пункт Эль-Хадер, приходится платить $200 за выезд из зоны. При этом через пункт Абу-эд-Духур пока не прошел ни один мирный житель, так как их не пускают боевики.

Ситуация в Идлибе обострилась в середине декабря 2019 года. Тогда около 700 боевиков атаковали силы правительственных войск Сирии у города Синджар, однако атаку удалось отразить. С 9 января в идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня в соответствии с договоренностями с турецкой стороной.