Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 13 янв, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 13 янв, 12:18
Парламент Эстонии раскритиковал слова спикера о пограндоговоре с Россией Политика, 00:47 Иранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении Boeing Общество, 00:28 Военные с базы США в Ираке сообщили подробности удара со стороны Ирана Политика, 00:18 Путин обсудил с Меркель подготовку к берлинским переговорам по Ливии Политика, 00:11 Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год Экономика, 00:00 Активисты сообщили об отказе мэрии Москвы согласовать шествие 25 января Общество, 13 янв, 23:48 В «Единой России» оценили идею ввести налог для домохозяек Общество, 13 янв, 23:15 Студент признал вину по делу о покушении на жену депутата в Москве Общество, 13 янв, 23:06 Генпрокурор США признал право Трампа на ликвидацию Сулеймани Политика, 13 янв, 23:02 В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин Общество, 13 янв, 22:58 США признали декабрьскую стрельбу на авиабазе во Флориде терактом Общество, 13 янв, 22:52 В «Столото» ответили на обвинения в связях компании с выигравшей ₽1 млрд Общество, 13 янв, 22:27 Экономист назвал самый несчастливый возраст в жизни Общество, 13 янв, 22:22 Захарова отреагировала на отказ Варшавы отмечать конец немецкой оккупации Политика, 13 янв, 22:13
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 

Иранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении Boeing

В небе над Ираном в момент запуска ракеты, которая попала в Boеing «Международных авиалиний Украины», находился также самолет катарских авиалиний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

Он уточнил, что в случае с катарским самолетом авиадиспетчерам удалось скоординировать действия с иранскими военными. По словам депутата, когда лайнер вошел в иранское воздушное пространство, пилоты по всей видимости заметил свет в небе, предположив работу ПВО. Они сделали запрос диспетчерам, те в свою очередь передали информацию силам ПВО.

Роухани попросил прощения у Украины за сбитый Boeing
Политика

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение ранним утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту были 176 человек, все они погибли.

Власти Ирана спустя трое суток после катастрофы признали, что лайнер был сбит по ошибке, оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету. Президент Ирана назвал случившееся «непростительной ошибкой».

Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана
Политика

Теги: Boeing, Иран
Материалы по теме
Тегеран опроверг стрельбу по протестующим на акции из-за крушения Boeing
Политика
Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана
Политика
Иран признал вину за гибель украинского Boeing от ракеты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter