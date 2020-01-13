Студент признал вину по делу о покушении на жену депутата в Москве

Студент Николай Фролов признал вину в покушении на убийство жены депутата от партии «Яблоко» Светланы Хананашвили в Москве. Об этом сообщил следователь в Гагаринском суде Москвы, передает ТАСС.

«Фролов был задержан 11 января, вину признал и дал признательные показания», — сказал он.

В ходе заседания стало известно, что подозреваемый является студентом третьего курса в Российском экономическом университете (РЭУ) им. Плеханова, сообщает агентство.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Главного следственного управления СК по Москве.