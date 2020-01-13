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Директора частной школы задержали за покушение на жену депутата в Москве

Светлана Хананашвили (Фото: lightmaker_girl / VK)

Нападение на супругу одного из членов совета депутатов Академического района Москвы от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили организовала директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Нападение на Светлану Хананашвили произошло 9 января, получившая колото-резаные раны женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В понедельник, 13 января, Следственный комитет по Москве сообщил, что по подозрению в нападении на женщину в Москве задержаны «директор одной из частных школ на юге Москвы» и еще двое «бывших учеников» этого учебного заведения. В сообщении не уточняется, о каком именно нападении идет речь. Там указано лишь то, что оно было совершено 9 января.

Сообщение, опубликованное на сайте СК, связано с нападением на жену депутата Хананашвили, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

В сообщении СК говорится, что подозреваемая «длительное время состояла в отношениях» с супругом потерпевшей. В СК пояснили, что именно у этой женщины, директора частной школы, и возник умысел на убийство. Она сообщила своему предполагаемому сообщнику о том, когда женщина поедет домой. «Подкараулив женщину, подозреваемый нанес ей не менее шести ударов ножом в область шеи и туловища», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что намерены просить суд взять под стражу всех фигурантов, возбужденного в связи с покушением на убийство (ст. 105 УК)

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах сообщил, что Маслова ранее была любовницей Михаила Хананашвили. По его данным, полгода назад они расстались, но женщина «сильно переживала» разрыв. «Я не любовник, но знал ее. Формулировка «директрису частной школы в Москве заподозрили в покушении на убийство жены любовника» имеет место быть, но только без последнего слова. Мы очень хорошо дружили и у нас были совместные проекты и рабочие отношения. Мотивация, насколько я понимаю, с ее стороны — это чувства. Видимо, они были достаточно сильные», — сообщил РБК Михаил Хананашвили.

Он также пояснил, что его супруга по-прежнему находится в больнице.

«Светлана сейчас находится в сознании, но на искусственной вентиляции легких. Сегодня врачи впервые сказали, что состояние у нее тяжело, а не крайне тяжелое», — сказал мужчина

Теги: криминал, Москва, новости РБК
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