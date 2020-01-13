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Общество ,  
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Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили. Об этом РБК сообщили в суде.

В.А.Маслову заключили под стражу на месяц и 26 суток. СМИ писали, что речь идет о директоре частной школы «Русский Гарвард» Василисе Масловой и что она считается организатором покушения.

Директора частной школы задержали за покушение на жену депутата в Москве
Общество

Помимо нее суд арестовал на месяц и 27 суток Н.И.Фролова. По данным «Комсомольской правды», это бывший ученик Масловой — 21-летний Николай Фролов. Издание отмечает, что правоохранительные органы также задержали другую ее бывшую ученицу — 20-летнюю Ирину Погарченко.

СК сообщал, что подозреваемая долгое время была в отношениях с супругом потерпевшей. Однако Михаил Хананашвили опроверг РБК эту информацию и рассказал, что между ними были дружеские и рабочие отношения.

Нападение на Светлану Хананашвили произошло 9 января. Она получила колото-резаные раны, женщину госпитализировали. 13 января власти задержали трех подозреваемых, среди которых оказались директор частной школы и два ее бывших ученика. СК завел дело в связи с покушением на убийство (ст. 105 УК).

Теги: Гагаринский суд, Москва, директор, школа
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Директора частной школы задержали за покушение на жену депутата в Москве
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