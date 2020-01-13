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США ввели санкции против нового спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против семи чиновников венесуэльского правительства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, в список попал депутат Луис Парра, которого 6 января избрали новым спикером Национальной ассамблеи вместо Хуана Гуаидо.

По заявлению Минфина, фигуранты списка пытались захватить контроль над Национальной ассамблеей Венесуэлы от имени Николаса Мадуро, которого США не признают президентом страны, и пытались помешать временному главе государства Хуану Гуаидо и другим депутатам участвовать в выборах руководства ассамблеи.

Тем самым они хотели «заблокировать демократический процесс в Венесуэле», заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Материал дополняется.

Теги: США, санкции, Венесуэла
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