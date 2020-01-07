Гуаидо вновь принес присягу спикера парламента Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо вновь принес присягу в качестве спикера Национальной ассамблеи, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на AFP. По данным агентства, в рамках церемонии, состоявшейся в здании парламента, Гуаидо заявил, что заступает на пост главы Национальной ассамблеи на новый срок.

Накануне, 6 января, спикером Национальной ассамблеи был провозглашен Луис Парра, ранее исключенный из состава оппозиционной партии «За справедливость».

Министерство иностранных дел России назвало избрание нового спикера в парламенте Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутриполитической борьбы в конституционное поле. Однако сторонники Гуаидо не признали переизбрания.

Политический кризис в Венесуэле начался в январе 2019 года, когда Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США и ряд латиноамериканских стран. Однако усилия союзников не привели к смене власти в Боливарианской Республике. На сторону президента Венесуэлы Николаса Мадуро встали Россия, Китай, Турция и ряд других стран.