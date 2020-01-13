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СМИ сообщили о состоянии выпавшей из окна дома в Москве модели Пунтус

Модель Ксения Пунтус остается в реанимации, сообщили  «РИА Новости» в контакт-центре Боткинской больницы.

Сотрудница медучреждения рассказала, что навещать модель сейчас может только один человек в день из числа родственников.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Боткинской больницы и к агенту Ксении Пунтус.

Врач назвал травмы модели Пунтус характерными для падения из окна
Общество

Мать модели сообщила РЕН ТВ, что есть угроза жизни ее дочери. По словам женщины, она получила много травм и переломов, однако находится в сознании.

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Пунтус нашли утром 11 января около дома в центре Москвы, где живет ее парень — внук Никиты Михалкова Андрей Баков. По данным СМИ, они отдыхали с друзьями, а затем вернулись домой. Баков заснул, а Пунтус выпала из окна. Девушку госпитализировали.

Врач травматолог-ортопед Константин Терновой также отмечал, что полученные моделью травмы характерны для падения с третьего или четвертого этажа.

Впоследствии «Пятый канал» и «Московский комсомолец» писали, что следователи нашли у модели препарат для похудения. По данным МК, эти медикаменты не сочетаются с алкоголем.

Теги: модель, падение, Москва, новости РБК
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Врач назвал травмы модели Пунтус характерными для падения из окна
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