СМИ сообщили о состоянии выпавшей из окна дома в Москве модели Пунтус

Модель Ксения Пунтус остается в реанимации, сообщили «РИА Новости» в контакт-центре Боткинской больницы.

Сотрудница медучреждения рассказала, что навещать модель сейчас может только один человек в день из числа родственников.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Боткинской больницы и к агенту Ксении Пунтус.

Мать модели сообщила РЕН ТВ, что есть угроза жизни ее дочери. По словам женщины, она получила много травм и переломов, однако находится в сознании.