СМИ сообщили о состоянии выпавшей из окна дома в Москве модели Пунтус
Модель Ксения Пунтус остается в реанимации, сообщили «РИА Новости» в контакт-центре Боткинской больницы.
Сотрудница медучреждения рассказала, что навещать модель сейчас может только один человек в день из числа родственников.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Боткинской больницы и к агенту Ксении Пунтус.
Мать модели сообщила РЕН ТВ, что есть угроза жизни ее дочери. По словам женщины, она получила много травм и переломов, однако находится в сознании.