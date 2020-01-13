Врач назвал травмы модели Пунтус характерными для падения из окна

Травмы, полученные московской моделью Ксенией Пунтус, которую нашли под окнами своего квартиры своего молодого человека 11 января, характерны для падения с третьего-четвертого этажа. Об этом «Пятому каналу» рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации института им. Сеченова врач травматолог-ортопед Константин Терновой.

«Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломает его, дальше пациент падает на бок», — сказал доктор. По его мнению, часто при таких падениях могут быть переломы ребер и ушибы легких, сотрясения головного мозга, нередко — с потерей памяти.

«Это достаточно часто происходит. У нас много таких пациентов», — добавил Терновой.

Травмированная Пунтус была найдена возле дома в центре Москвы рано утром 11 января, в которой живет ее парень — внук Никиты Михалкова Андрей Баков. Сам мужчина спал, когда девушка выпала из окна, его разбудили прибывшие на место происшествия полицейские.

По предварительной информации, молодые люди отдыхали с друзьями, после чего вернулись домой. Баков лег спать, а Пунтус выпала из окна. У нее диагностировали вывих бедра, ушибы, черепно-мозговую травму.