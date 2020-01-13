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Политика ,  
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Медведев постановил отменить 1259 устаревших актов РСФСР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил отменить 1259 устаревших правительственных актов РСФСР с 1 февраля. Соответствующий документ размещен на сайте российского правительства.

В перечне утративших силу актов такие документы, как декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 года «О взиманiи прямыхъ налоговъ», декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26 октября 1922 года «О чеканке золотых червонцев» и другие.

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«Это сделано в начале года, чтобы не затягивать отмену неактуальных и часто абсурдных уже в современных условиях нормативных правил, снизить административную нагрузку на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок», — пояснил он.

По его словам, в работе остаются устаревшие акты советского периода. В скором времени выйдет еще один документ об отмене 3650 актов СССР. Медведев подчеркнул, что реформа должна завершиться до 1 января 2021 года.

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Глава кабмина добавил, что правительство не просто отменяет устаревшие законы, но и параллельно создает современное регулирование.

В мае 2019 года правительство представило проект контрольно-надзорного кодекса, предусматривающий масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов.
 

Теги: Дмитрий Медведев, РСФСР, документы, контроль
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