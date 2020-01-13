Медведев постановил отменить 1259 устаревших актов РСФСР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил отменить 1259 устаревших правительственных актов РСФСР с 1 февраля. Соответствующий документ размещен на сайте российского правительства.

В перечне утративших силу актов такие документы, как декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 года «О взиманiи прямыхъ налоговъ», декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26 октября 1922 года «О чеканке золотых червонцев» и другие.

«Это сделано в начале года, чтобы не затягивать отмену неактуальных и часто абсурдных уже в современных условиях нормативных правил, снизить административную нагрузку на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок», — пояснил он.

По его словам, в работе остаются устаревшие акты советского периода. В скором времени выйдет еще один документ об отмене 3650 актов СССР. Медведев подчеркнул, что реформа должна завершиться до 1 января 2021 года.