Улюкаев написал стихотворение о встрече Нового года в колонии

В июне 2019 года бывший чиновник представил свое стихотворение, в котором упомянул о жизни «до и после срока».

Осенью 2018 года Улюкаев рассказывал о работе в библиотеке колонии № 1 Тверской области. Он сообщал, что пишет стихи и занимается йогой, а также ведет литературный кружок в колонии.

Алексея Улюкаева задержали осенью 2016 года, когда глава «Роснефти» Игорь Сечин передавал ему сумку с $2 млн, которые должны были стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, позволяющую компании приобрести 50% акций «Башнефти». Президент России Владимир Путин уволил министра в связи с утратой доверия.

В декабре 2017 года суд приговорил бывшего министра к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 млн руб.



