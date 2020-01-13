Улюкаев написал стихотворение о встрече Нового года в колонии
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет тюрьмы за получение взятки, написал два новых стихотворения, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Первое стихотворение экс-министра посвящено Новому году в тюрьме.
«Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины, В тюрьме — винегрет», — пишет он. В стихотворении также говорится, что настал Новый год и подарки будут «даже последнему подлецу».
Во втором стихотворении Улюкаев рассуждает на философские темы: «Человек человеку — волк, Если забыть про душу!».