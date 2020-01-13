Против действовавшего из колонии под Иркутском вора в законе завели дело

Следователи завели уголовное дело в отношении криминального авторитета, действующего из колонии в Иркутской области, говорится в сообщении регионального управления СК.

По данным следствия, 49-летний уроженец Татарстана имеет статус вора в законе с 1998 года. В 2009 году Верховный суд республики приговорил его к 20 годам лишения свободы за заказное убийство двух человек и покушение на убийство еще одного в Нижнекамске в 2003 году. Преступления были совершены при помощи лидеров преступной организации с целью распространить влияние на город и его криминальные группировки.

С 2015 года подозреваемый отбывает наказание в исправительной колонии № 19 в Иркутской области. По данным следователей, находясь в заключении, мужчина использует свое высокое положение в преступной иерархии и руководит преступной деятельностью на территории России, в том числе для нарушения работы тюрем и колоний. В отношении него завели уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

В сентябре 2019 года в Вологодской области задержали четырех человек, занимающих высокое положение в преступной иерархии, — вора в законе и трех смотрителей. По данным МВД, один из мужчин, используя свой статус, обязывал подчиняться других лиц из криминальной среды, а в 2019 году назначил «смотрящими» за своей территорией троих подельников. В отношении мужчин завели уголовное дело.