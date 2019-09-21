В Вологодской области задержали вора в законе

Правоохранительные органы задержали в Вологодской области четырех человек, занимающих высокое положение в преступной иерархии. Один из задержанных является вором в законе, еще трое были смотрителями, сообщается на сайте регионального отделения ведомства.

Согласно материалам полиции, один из задержанных, используя свой высокий статус, с 1986 года обязывал лиц из криминальной среды «подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям». В 2019 году он назначил «смотрящими» за территорией своего влияния трех подельников в возрасте от 34 до 50 лет.

В отношении всех четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Пятый фигурант дела в настоящий момент уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

По данным «Комсомольской правды», задержанным вором в законе может быть Нодар Джинчвелашвили (криминальное прозвище — Шошия).

В июле Следственный комитет России сообщил о задержании в Московской области авторитета Олега Шишканова (Шишкан), подозреваемого в причастности к убийству депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ее семьи.