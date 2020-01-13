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В МИД рекомендовали россиянам на Филиппинах связаться с авиакомпаниями

В МИД России призвали россиян, отдыхающих на Филиппинах, где произошло извержение вулкана Тааль, связаться со своими авиакомпаниями. Сообщение разместили в Twitter Ситуационно-кризисного центра ведомства.

На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль. Фоторепортаж
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«Временно приостановлена работа аэропорта Манилы, пассажирам рекомендуется связаться со своей авиакомпанией», — говорится в сообщении.

По данным МИД России, вулкан Тааль на острове Лусон произвел выброс пепла на высоту 1 км. В провинции Батангас эвакуировали около 80 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из-за извержения началась эвакуация людей, находящихся в наиболее близких к вулкану населенных пунктах Сан-Николас, Балете и Талисай в провинции Батангас.

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Общество

Руководитель отдела мониторинга вулканов Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Ма Антония Борнас сообщила филиппинскому радио DZMM (входит в ABS-CBN), что вулканическая активность немного ослабла в 02:49 по местному времени 13 января (21:49 мск 12 января).

«Мы наблюдали столб лавы в главном кратере. Активное извержение вулкана закончилось в 04:30 13 января [23:30 мск 12 января], и теперь он испускает пар», — уточнила она.

Высокая активность вулкана Тааль наблюдается с 28 марта 2019 года, причем в нескольких районах провинции Батангас были ранее зарегистрированы небольшие землетрясения.
 

Теги: МИД России, авиакомпании, вулкан, извержение, Филиппины
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