В МИД рекомендовали россиянам на Филиппинах связаться с авиакомпаниями

В МИД России призвали россиян, отдыхающих на Филиппинах, где произошло извержение вулкана Тааль, связаться со своими авиакомпаниями. Сообщение разместили в Twitter Ситуационно-кризисного центра ведомства.

«Временно приостановлена работа аэропорта Манилы, пассажирам рекомендуется связаться со своей авиакомпанией», — говорится в сообщении.

По данным МИД России, вулкан Тааль на острове Лусон произвел выброс пепла на высоту 1 км. В провинции Батангас эвакуировали около 80 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из-за извержения началась эвакуация людей, находящихся в наиболее близких к вулкану населенных пунктах Сан-Николас, Балете и Талисай в провинции Батангас.