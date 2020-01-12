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Общество ,  
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На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

Эвакуация проводится в наиболее близких к вулкану населенных пунктах Сан-Николас, Балете и Талисай в провинции Батангас.

Тревога была поднята после того, как Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии зарегистрировал усиление вулканической активности и сильный взрыв около 14:00 (07:00 мск), в результате которого образовался столб пепла высотой 1 км.

Как заявили специалисты института, если вулканическая активность будет продолжаться, может произойти магматическое извержение.

Отмечается, что высокая активность вулкана Тааль наблюдается с 28 марта 2019 года, причем в нескольких районах провинции Батангас зарегистрированы небольшие землетрясения.

В начале декабря на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии в популярном среди туристов месте начал извергаться вулкан. В результате погибли 16 человек.
 

Теги: вулкан, эвакуация, Филиппины
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