Россияне стали больше тратить на продукты в новогодние праздники

В начале нового года россияне стали больше тратить на продукты: по сравнению с первыми числами января 2019 года средний чек вырос на 46%, до 1995 руб., следует из исследования «Яндекса», полученного РБК.

Эксперты изучили платежи через сервис «Яндекс.Касса» на онлайн-площадках и данные о переходах с «Яндекс.Маркет» на сайты магазинов в период с 1 по 8 января в этом и прошлом году.

Чаще всего из продуктов россияне искали чай — спрос на него подскочил на 52%. В прошедшие праздники также выросли средние траты россиян на заказы по доставке фастфуда и еды из ресторанов — на 55 и 33% соответственно.

Из одежды и обуви россияне чаще всего искали кеды и кроссовки — запросов по ним стало на 63% больше, чем в прошлом году. Повышенным спросом пользовались товары для страйкбола, стройматериалы и товары для взрослых. На покупку книг россияне тратили меньше — в среднем по 243 руб., при этом этот товар они искали в два раза чаще.