Эксперты сравнили траты россиян и европейцев на продукты

Россияне тратят на покупку еды 30,2% своего бюджета, по этому показателю Россия занимает 31-ое место в числе 40 европейских государств. К таким результатам исследования по итогам 2018 года пришли эксперты агентства РИА Рейтинг, передает «РИА Новости».

Первое место в списке с наименьшей долей трат на еду занял Люксембург, где жители расходуют на продукты 8,4% бюджета. За ним следуют Нидерланды и Великобритания, где эта доля составляет 10,6%, Ирландия с 11,5% и Финляндия с 11,7%.

В конце этого рейтинга оказались такие страны как Болгария (36,5%), Северная Македония (37,8%), Молдавия (43,8%) и Казахстан (47,6%). Последнее место заняла Украина — там жители тратят ровно половину своих расходов на еду.

Эксперты также сравнили структуру расходов на общепиты и отели. Наибольшие траты зафиксированы в Швейцарии (11%), Греции (10,8%) и Испании (9,9%). Меньше всего пользуются услугами ресторанов и гостиниц в Румынии и Молдавии — по 1,9%, а также в Белоруссии (2,8%), на Украине и в Хорватии — по 2,9%, россияне тратят 3,5% своих доходов.