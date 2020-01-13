Ретейлеры сообщили о снижении спроса на майонез перед Новым годом

Ретейлеры не смогли нарастить продажи майонеза перед новогодними праздниками, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.

Продажи майонеза в интернет-магазине «Утконос» в предновогодний период снизились на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным сети, падение спроса на продукты для салатов, включая консервированный зеленый горошек и кукурузу, прогнозировались заранее.

В Auchan сообщили, что помимо майонеза покупатели стали реже приобретать соленья, однако вырос спрос на красную рыбу (на 23%) и икру (30%).

В X5 Retail Group газете рассказали, что на сайте perekrestok.ru спрос на майонез и крабовые палочки в декабре оказался на 20 п.п. ниже, чем годом ранее. При этом в компании заявили о росте на 30 п.п. спроса на колбасы, сыры, рыбу, мясо и торты.