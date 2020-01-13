В Хабаровском крае ввели карантин в соцучреждениях после вспышки инфекции

Карантин ввели в соцучреждениях Хабаровского края после вспышки инфекционного заболевания в доме для престарелых, сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства края.

«У нас просто произошла вспышка инфекции в одном из домов престарелых. В профилактических целях, так часто бывает, вводят карантин, проверяют еще раз все подобные организации», — пояснили в пресс-службе.

На сайте следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО сообщается, что с острым гастроэнтеритом были госпитализированы 10 человек из учреждения в Солнечном районе, угрозы для жизни нет.

По сообщениям СМИ, по факту распространения инфекции среди подопечных интерната для престарелых и инвалидов проводится проверка. Следователи установят источник инфекции, а также дадут оценку действиям руководства интерната по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).