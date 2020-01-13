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В Хабаровском крае ввели карантин в соцучреждениях после вспышки инфекции

Карантин ввели в соцучреждениях Хабаровского края после вспышки инфекционного заболевания в доме для престарелых, сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства края.

«У нас просто произошла вспышка инфекции в одном из домов престарелых. В профилактических целях, так часто бывает, вводят карантин, проверяют еще раз все подобные организации», — пояснили в пресс-службе.

На сайте следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО сообщается, что с острым гастроэнтеритом были госпитализированы 10 человек из учреждения в Солнечном районе, угрозы для жизни нет.

По сообщениям СМИ, по факту распространения инфекции среди подопечных интерната для престарелых и инвалидов проводится проверка. Следователи установят источник инфекции, а также дадут оценку действиям руководства интерната по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

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Как сообщили РБК в пресс-службе губернатора края со ссылкой на министра социальной защиты Светлану Петухову, первые признаки заболевания выявили 9 января, 10 января заболели еще три человека. После этого был объявлен карантин в учреждении и введен масочный режим. В интернате проводится служебная проверка, всего в нем проживают 70 инвалидов и пожилых людей.

В пресс-службе губернатора со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Витько также рассказали РБК, что учреждение посетили врачи центральной районной больницы, новых случаев заболевания они не выявили. По его словам, речь идет об острой кишечной инфекции, материал для определения возбудителя собран и направлен в лабораторию.

В начале декабря в детском саду Ханты-Мансийска более 60 человек заразились острой кишечной инфекцией, трое детей попали в больницу.

Теги: карантин, Хабаровский край, дом престарелых, инфекция, новости РБК
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