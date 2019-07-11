В психоневрологическом интернате Хабаровского края отравились 200 человек

В Хабаровском крае 135 человек заразились острой кишечной инфекцией в Эльбанском психоневрологическом интернате. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. По данным прокуратуры, число пострадавших превысило 200 человек.

«В Амурскую центральную районную больницу госпитализированы 19 человек», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства проводят расследование. Они собрали пробы продуктов, воды, а также материал у больных. При обследовании пищеблока интерната сотрудники управления выявили многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, они касались обработки яиц, условий хранения продуктов, отсутствия технологических карт на блюда. Кухонный инвентарь также требует замены.

В связи с этим Амурская городская прокуратура начала проверку, в ходе которой правоохранительные органы оценят соблюдение требований к содержанию пациентов и своевременному оказанию медпомощи.