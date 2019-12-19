Общество , 19 дек, 04:28
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В Хабаровске эвакуировали 47 детсадов из-за угрозы минирования
В Хабаровске после анонимного сообщения о минировании эвакуировали 47 детских садов. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.
Отмечается, что эвакуировано уже более 10 тыс. детей и свыше 2 тыс. сотрудников.
Подобные угрозы также поступили в девять садов Комсомольска-на-Амуре. Эвакуированных детей разместили в Доме творчества, откуда просят забрать их родителей.
Экстренные службы проверили уже пять дошкольных учреждений Хабаровска. Взрывчатых устройств в детских садах обнаружено не было.
Как пишет «Интерфакс», угрозы минирования поступают в школы и детсады Благовещенска и Биробиджана.