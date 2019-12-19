В Хабаровске эвакуировали 47 детсадов из-за угрозы минирования

В Хабаровске после анонимного сообщения о минировании эвакуировали 47 детских садов. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

Отмечается, что эвакуировано уже более 10 тыс. детей и свыше 2 тыс. сотрудников.

Подобные угрозы также поступили в девять садов Комсомольска-на-Амуре. Эвакуированных детей разместили в Доме творчества, откуда просят забрать их родителей.

Экстренные службы проверили уже пять дошкольных учреждений Хабаровска. Взрывчатых устройств в детских садах обнаружено не было.

Как пишет «Интерфакс», угрозы минирования поступают в школы и детсады Благовещенска и Биробиджана.