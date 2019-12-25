Во Владивостоке и Хабаровске эвакуировали вокзалы из-за угрозы взрыва

Железнодорожные вокзалы в Хабаровске и Владивостоке были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

«Да, действительно. Сейчас все в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт» РБК заявили, что сегодня в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что заминированы объекты транспортной инфраструктуры, в том числе и терминал внутренних рейсов аэропорта Хабаровск.

«В 11:30 по местному времени (04:30 мск) сигнал был передан нашей службе авиационной безопасности, на место прибыли оперативные службы, и была привлечена наша аварийно-спасательная команда», — сообщили в пресс-службе.

Взрывотехники обследовали здание, но не нашли никаких подозрительных предметов и следов взрывчатки. Из аэропорта было эвакуировано около 800 пассажиров и 200 человек персонала и арендаторов.