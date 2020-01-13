В Санкт-Петербурге на улице произошла драка со стрельбой

На севере Петербурга произошла драка со стрельбой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в полиции, заявление к ним поступило от жительницы города 11 января в 23:10. Женщина сообщила, что около дома № 21 по проспекту Культуры она услышала женский крик, а затем увидела двух дерущихся мужчин.

В ходе потасовки один из мужчин достал газовый пистоле и выстрели в оппонента. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее неоднократно был судим.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавший мужчина был передан прибывших на место происшествия медикам.

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