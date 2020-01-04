СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье

СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье

Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Два ребенка 10 и 15 лет пострадали «от хулиганских действий» неизвестного в районе улицы Харьковская. Ведомство организовало проверку после появления публикаций в СМИ и соцсетях, говорится в сообщении ведомства. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

По информации портала PrimaMedia, на улице Харьковская в поселке Заводской 3 января в период с 13:00 до 15:00 местного времени неизвестный ранил двух детей из пневматического оружия. Стрельба велась из жилого дома. Издание ссылается на сообщения местных жителей и закрытый аккаунт @dpskontrol125rus в социальной сети Instagram.

В результате травмы получили мальчик и девочка, которые проходили мимо. Их родители обратились в больницу, где детям оказали помощь. После этого родители написали заявление в полицию, указывает PrimaMedia.

31 декабря в Саратове студент одного из местных вузов открыл стрельбу из машины по не пропустившему его автомобилю, в котором находилась семья с ребенком. В результате стрельбы от пуль никто не пострадал, но супруга водителя почувствовала недомогание после инцидента. Зачинщика конфликта задержали и отправили под административный арест за мелкое хулиганство.