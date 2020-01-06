СК установил личности стрелявших по детям в Приморье

Правоохранители установили, что стрельбу в Приморском крае, в результате которой пострадали дети, открыли двое подростков возрастом 14 и 15 лет. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

4 января стало известно, что на улице Харьковской в поселке Заводском из пневматического оружия ранили двух несовершеннолетних десяти и 15 лет — мальчика и девочку. Их родители обратились в больницу, где детям оказали помощь. По информации портала PrimaMedia, стрельба велась из жилого дома.

Ведомство организовало проверку после появления публикаций о стрельбе в СМИ и соцсетях. Сейчас по факту стрельбы проводится доследованная проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.