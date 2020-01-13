В Одессе дважды ограбили один музей за выходные

Исторический музей «Пороховая башня» в Одессе дважды был ограблен в минувшие выходные. Об этом сообщает портал Думская.

По данным издания, представители музея сообщили о первом ограблении в субботу. Злоумышленники открыли замок и взломали витрины, после чего похитили старинные монеты, книги и другие ценные экспонаты.

«Все разбросали и зачем-то разбили окно», — писали представители музея в социальных сетях.

На месте преступления работала полиция, в том числе кинологическая служба. Также в учреждении рассказали, что собираются менять замки, но на это пока нет средств.

В воскресенье, 12 января, руководитель историко-культурного клуба «Пороховая башня» Артем Погосенко сообщил, что грабители вернулись в музей, взломали еще две витрины и украли и уничтожили несколько экспонатов. Погосенко заявил, что в музее будут думать об охране.