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В Одессе дважды ограбили один музей за выходные

Исторический музей «Пороховая башня» в Одессе дважды был ограблен в минувшие выходные. Об этом сообщает портал Думская.

По данным издания, представители музея сообщили о первом ограблении в субботу. Злоумышленники открыли замок и взломали витрины, после чего похитили старинные монеты, книги и другие ценные экспонаты.

«Все разбросали и зачем-то разбили окно», — писали представители музея в социальных сетях.

На месте преступления работала полиция, в том числе кинологическая служба. Также в учреждении рассказали, что собираются менять замки, но на это пока нет средств.

В воскресенье, 12 января, руководитель историко-культурного клуба «Пороховая башня» Артем Погосенко сообщил, что грабители вернулись в музей, взломали еще две витрины и украли и уничтожили несколько экспонатов. Погосенко заявил, что в музее будут думать об охране.

25 ноября в Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод», которая расположена в дворце-резервации. Преступники проникли в сокровищницу рано утром и вынесли драгоценные камни, ювелирные украшения и другие предметы искусства.

Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене
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При этом грабители взяли с собой только малогабаритные вещи — ценные картины и вещи остались нетронутыми. Точная сумма ущерба не называлась — по разным оценкам она составляла от €1 млн до €1 млрд. Министр внутренних дел Саксонии Роланд Уоллер заявил, что урон, нанесенный культурному наследию, нельзя оценить в деньгах, так как украденные сокровища были бесценными.

Теги: Одесса, музей, ограбление
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Исторический музей сообщил об исчезновении иконы XVI века
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В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»
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