В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»

Грабители проникли в музей рано утром, отключив сигнализацию. Из сокровищницы похитили ювелирные изделия и драгоценные камни, крупные предметы искусства остались нетронутыми

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Группа неизвестных грабителей рано утром 25 ноября проникла в сокровищницу «Зеленый свод», расположенную в Дрезденском дворце-резиденции. Преступники украли ювелирные изделия и драгоценные предметы искусства. Об этом сообщает Spiegel.

В полиции Саксонии подтвердили факт преступления. На месте происшествия находится следственная группа, которая занимается поиском улик. Других подробностей полицейские не сообщили.

По данным Bild, грабители похитили предметы, имеющие историческую ценность, а также бриллианты и драгоценные камни. По данным издания, преступники вынесли только малогабаритные вещи; картины и вазы остались нетронутыми. Согласно информации газеты, ущерб может составить «миллиарды» евро (в первой версии заметки Bild приводилась другая оценка — €1 млн).

Как отмечает издание, ограбление было совершено в 5:00 по местному времени (7:00 мск). Злоумышленники отключили трансформатор, расположенный под мостом Августа Сильного, что вывело из строя сигнализацию и позволило им проникнуть в сокровищницу через одно из окон. После кражи грабители скрылись с места преступления, в настоящее время ведется их розыск.