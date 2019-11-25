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В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»
Грабители проникли в музей рано утром, отключив сигнализацию. Из сокровищницы похитили ювелирные изделия и драгоценные камни, крупные предметы искусства остались нетронутыми
Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Группа неизвестных грабителей рано утром 25 ноября проникла в сокровищницу «Зеленый свод», расположенную в Дрезденском дворце-резиденции. Преступники украли ювелирные изделия и драгоценные предметы искусства. Об этом сообщает Spiegel.

В полиции Саксонии подтвердили факт преступления. На месте происшествия находится следственная группа, которая занимается поиском улик. Других подробностей полицейские не сообщили.

По данным Bild, грабители похитили предметы, имеющие историческую ценность, а также бриллианты и драгоценные камни. По данным издания, преступники вынесли только малогабаритные вещи; картины и вазы остались нетронутыми. Согласно информации газеты, ущерб может составить «миллиарды» евро (в первой версии заметки Bild приводилась другая оценка — €1 млн).

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Как отмечает издание, ограбление было совершено в 5:00 по местному времени (7:00 мск). Злоумышленники отключили трансформатор, расположенный под мостом Августа Сильного, что вывело из строя сигнализацию и позволило им проникнуть в сокровищницу через одно из окон. После кражи грабители скрылись с места преступления, в настоящее время ведется их розыск.

Министр внутренних дел Саксонии Роланд Уоллер, комментируя произошедшее, заявил, что для культурного наследия региона настал «горький день». По его словам, стоимость украденного нельзя измерить в деньгах, так как эти предметы искусства бесценны. Уоллер сообщил, что по факту инцидента была сформирована специальная комиссия. «Потребуется много усилий, чтобы поймать подозреваемых», — добавил он.

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«Произведения искусства исчезли. Мы еще не знаем, в каком размере. Это большой художественно-исторический ущерб», — сказала министр искусств Саксонии Ева-Мария Станге.

Премьер-министр Саксонии Майкл Кречмер заявил, что ценности, хранящиеся в музее, завоевывались жителями Саксонии на протяжении многих веков. «Невозможно понять историю нашей страны, Свободного государства Саксония, без «Зеленого свода» и государственных художественных коллекций Саксонии», — считает он.

На сайте музея сообщается, что 25 ноября он закрыт по техническим причинам. Подробности происшествия пресс-служба не приводит.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дрезден, ограбление
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