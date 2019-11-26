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Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене

Полиция Дрездена опубликовала видео с камер наблюдения в сокровищнице «Зеленый свод», на котором видно, как было совершено ограбление. Видео размещено на официальной странице полиции в YouTube.

На видео, снятом в помещении без света, видны фигуры двух человек с фонарями. Один из них разбивает стекло витрины, а затем ломает ее раму и забирает то, что хранилось на стенде.

Видео: Polizei Sachsen / YouTube

Сокровищницу «Зеленый свод», расположенную в музее-дворце в Дрездене, ограбили накануне, в ночь на 25 ноября. Преступники украли ювелирные изделия и драгоценные предметы искусства.

По данным немецких СМИ, были похищены украшения с бриллиантами и драгоценными камнями, которые, помимо высокой цены, имеют также историческую ценность. Таблоид Bild назвал эту кражу «крупнейшей в послевоенной истории». По данным издания, похищенные украшения оцениваются почти в €1 млрд.

Теги: Дрезден, ограбление, сокровища, видео
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