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Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП

Рената Литвинова чувствует себя хорошо после наезда автомобиля. Об этом сообщил врач Теймур Кулиев, который оперировал актрису после ДТП, передает «РЕН ТВ».

«Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь», — сказал доктор, добавив, что на 13 января Литвиновой назначен очередной осмотр.

Инцидент произошел 12 января на Тверском бульваре в день рождения актрисы — она переходила дорогу по зебре, когда ее сбил Mercedes с девушкой-водителем. Литвинова получила незначительные травмы, ее доставили в больницу.

На виновника ДТп был составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Позже Литвинова в своем Instagram сообщила, что она получила травму подбородка, но с ней все хорошо, так как доктор Кулиев наложил швы. Актриса рассказала, что шла в салон красоты после пробежки.

Также она пристыдила девушку, находившуюся за рулем иномарки: «Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения», — написала актриса.

Рената Литвинова — российская театральная и киноактриса, ведущая, сценарист и режиссер. Известно по ролям в сериале «Граница. Таежный роман», фильмах «Мне не больно», «Небо. Самолет. Девушка» и других. 12 января ей исполнилось 53 года.

Теги: Рената Литвинова, ДТП, врач
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