Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП

Рената Литвинова чувствует себя хорошо после наезда автомобиля. Об этом сообщил врач Теймур Кулиев, который оперировал актрису после ДТП, передает «РЕН ТВ».

«Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь», — сказал доктор, добавив, что на 13 января Литвиновой назначен очередной осмотр.

Инцидент произошел 12 января на Тверском бульваре в день рождения актрисы — она переходила дорогу по зебре, когда ее сбил Mercedes с девушкой-водителем. Литвинова получила незначительные травмы, ее доставили в больницу.

На виновника ДТп был составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Позже Литвинова в своем Instagram сообщила, что она получила травму подбородка, но с ней все хорошо, так как доктор Кулиев наложил швы. Актриса рассказала, что шла в салон красоты после пробежки.