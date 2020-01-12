Литвинова сообщила о полученной травме в результате ДТП

Актриса и режиссер Рената Литвинова в своем Instagram сообщила подробности ДТП с ее участием. Она рассказала, что машина сбила ее на пешеходном переходе в Москве.

«Со мной уже все хорошо. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок», — написала она.

Актриса сообщила, что была трезвой и в момент инцидента направлялась в салон после пробежки.

«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: «Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения», — добавила Литвинова, которой 12 января исполнилось 53 года.