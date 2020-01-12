Гражданам с судимостью могут запретить работать в такси

Российский Минтранс готовит поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, которые ужесточат требования к таксистам. В частности, извозом могут запретить заниматься ранее судимым гражданам, пишет «Российская газета».

Изменения в нормативные акты планируют внести на рассмотрение правительства в июле 2020 года. В случае их принятия, агрегаторы такси во время приема водителей на работу должны будут требовать у них справки об отсутствии судимости. Наличие уголовного прошлого поставит крест на работе в такси.

Издание приводит мнение адвоката Вячеслава Голенева, который считает, что многие граждане, в основном женщины, испытывают опасения при вызове такси. По его словам, инициатива сделает транспорт безопаснее.

«Было бы хорошо распространить ограничение только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности», — говорит Голенев.

По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера. В целом, запрет нужно тщательно проработать.