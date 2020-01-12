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Гражданам с судимостью могут запретить работать в такси

Российский Минтранс готовит поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, которые ужесточат требования к таксистам. В частности, извозом могут запретить заниматься ранее судимым гражданам, пишет «Российская газета».

Изменения в нормативные акты планируют внести на рассмотрение правительства в июле 2020 года. В случае их принятия, агрегаторы такси во время приема водителей на работу должны будут требовать у них справки об отсутствии судимости. Наличие уголовного прошлого поставит крест на работе в такси.

Издание приводит мнение адвоката Вячеслава Голенева, который считает, что многие граждане, в основном женщины, испытывают опасения при вызове такси. По его словам, инициатива сделает транспорт безопаснее.

«Было бы хорошо распространить ограничение только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности», — говорит Голенев.

По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера. В целом, запрет нужно тщательно проработать.

30 ноября в Москве произошло сразу несколько случаев нападения таксистов на пассажиров. В поселке Мосрентген водитель сильно ударил мужчину ногой в живот после того, как тот сильно хлопнул дверью. Пострадавшего госпитализировали с внутренним кровотечением.

В тот же день в Красносельском районе девушка заявила об избиении таксистом компании Uber из-за того, что у нее не хватило денег на поездку. В травмпункте у нее зафиксировали ушибы и ссадины. В Uber сообщили, что водителя заблокировали до выяснения обстоятельств происшествия.

Теги: такси, судимость, запрет, минтранс
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