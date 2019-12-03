В Uber ответили на сообщения об избиении девушки водителем такси

В пресc-службе Uber прокомментировали РБК сообщение о конфликте между водителем такси и пассажиркой. Ранее девушка опубликовала в Facebook пост о том, что таксист Uber избил ее из-за того, что у нее не хватило наличных на оплату поездки.

«Служба поддержки уже связалась и с пользователем, и с таксопарком, с которым сотрудничает водитель. По словам водителя, ситуация развивалась не так, как описано в посте на Facebook», — рассказали в пресc-службе. Там отметили, что установить реальные обстоятельства происшествия могут только правоохранительные органы, и выразили готовность передать им информацию по официальному запросу.

«Сейчас водитель заблокирован до выяснения всех обстоятельств», — сообщил представитель сервиса. Он отметил, что у водителя высокий рейтинг в системе сервиса, и жалоб на его подобное поведение в прошлом не поступало.

По словам девушки, обвинившей таксиста в избиении, инцидент произошел 30 ноября. Она рассказала, что вызвала такси через приложение, указав как способ оплаты карту, но на ней не хватило 90 руб., и во время поездки способ оплаты изменился на наличные. У девушки не оказалось наличных, и водитель начал ей угрожать, рассказала пассажирка. «Я попыталась позвонить в полицию, он отобрал телефон. Я выхватила ключи [из замка зажигания] и бросила в окно, вышла, он начал меня бить», — объяснила пострадавшая РБК. Пассажирка сообщила, что водитель бил ее головой об асфальт и пытался расстегнуть брюки. «За меня заступились прохожие, кто-то вызвал полицию», — добавила она.