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В Uber ответили на сообщения об избиении девушки водителем такси

В пресc-службе Uber прокомментировали РБК сообщение о конфликте между водителем такси и пассажиркой. Ранее девушка опубликовала в Facebook пост о том, что таксист Uber избил ее из-за того, что у нее не хватило наличных на оплату поездки.

«Служба поддержки уже связалась и с пользователем, и с таксопарком, с которым сотрудничает водитель. По словам водителя, ситуация развивалась не так, как описано в посте на Facebook», — рассказали в пресc-службе. Там отметили, что установить реальные обстоятельства происшествия могут только правоохранительные органы, и выразили готовность передать им информацию по официальному запросу.

«Сейчас водитель заблокирован до выяснения всех обстоятельств», — сообщил представитель сервиса. Он отметил, что у водителя высокий рейтинг в системе сервиса, и жалоб на его подобное поведение в прошлом не поступало.

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По словам девушки, обвинившей таксиста в избиении, инцидент произошел 30 ноября. Она рассказала, что вызвала такси через приложение, указав как способ оплаты карту, но на ней не хватило 90 руб., и во время поездки способ оплаты изменился на наличные. У девушки не оказалось наличных, и водитель начал ей угрожать, рассказала пассажирка. «Я попыталась позвонить в полицию, он отобрал телефон. Я выхватила ключи [из замка зажигания] и бросила в окно, вышла, он начал меня бить», — объяснила пострадавшая РБК. Пассажирка сообщила, что водитель бил ее головой об асфальт и пытался расстегнуть брюки. «За меня заступились прохожие, кто-то вызвал полицию», — добавила она.

Затем полицейские доставили водителя и девушку в отдел МВД по Красносельскому району, где пассажирка написала заявление на водителя. Позже она обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали ушибы и ссадины (медицинская справка есть в распоряжении РБК).

Сам водитель объяснил РБК, что посчитал пассажирку мошенницей, поскольку она изменила способ оплаты. «Есть такой способ мошенничества: заказ такси происходит за безналичный расчет, потом во время поездки изменяется вид оплаты. Если водитель этого не видит, то по приезде клиент просто выходит из машины. Я решил сам доставить ее в отдел полиции, но она вырвала ключи из замка зажигания и выбросила их в форточку», — рассказал он.

По словам мужчины, затем к ним подошли прохожие, которых он счел знакомыми пассажирки, и предложили вернуть ему ключи в обмен на то, чтобы он «простил» долг. После этого водитель вызвал полицию.
Он опроверг, что бил пассажирку и угрожал ей. «Когда клиентка попыталась выйти из машины, я попытался ее удержать, но за одежду, не за руки. Но от этого не могут появиться синяки», — заявил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Теги: Uber, такси, избиение, новости РБК
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