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В Москве мужчину госпитализировали после избиения таксистом

Мужчину госпитализировали после избиения таксистом в поселке Мосрентген в Новой Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел 30 ноября. По данным полиции, водитель такси в ходе конфликта ударил ногой в живот пострадавшего, последний был госпитализирован с диагнозом внутрибрюшное кровотечение.

Сотрудники полиции задержали 31-летнего таксиста, возбуждено уголовное дело.

46-летний мужчина решил доехать на такси из магазина до дома в поселке Мосрентген, пишет «Российская газета». По данным издания, выходя из машины, он громко хлопнул дверью, что привело к конфликту с водителем. Life со ссылкой на собственный источник пишет, что мужчину избил водитель «Яндекс.Такси».

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Яндекс».

В середине октября управление Следственного комитета по Новосибирской области начало проверку по факту нападения таксиста на пассажирку с ребенком. Местные СМИ писали, что женщина вызвала машину, чтобы отвезти двухлетнего сына в детский сад, но села не в ту машину. Она начала задавать таксисту вопросы, а тот свернул во двор, схватил маму с ребенком и вытащил из машины. Также женщина утверждала, что водитель ударил ее по затылку.

Теги: Москва, такси, избиение, новости РБК
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