Вице-президент Абхазии заявил о прибытии Суркова в Сухум

Помощник президента России Владислав Сурков приехал в Сухум, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на вице-президента Абхазии Аслана Барцица. По словам последнего, целью визита российского политика является помощь в урегулировании ситуации, сложившейся в республике.

С 10 января в Абхазии находится и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который за выходные провел несколько встреч с местными политиками. В частности, он участвовал в переговорах президента Рауля Хаджимбы и лидера оппозиции Аслана Бжании.

Ранее на фоне протестов кассационная коллегия Верховного суда Абхазии аннулировала результаты президентских выборов, которые состоялись в сентябре. 12 января ЦИК страны назначила новые выборы на 22 марта. В администрации Хаджимбы пообещали обжаловать это решение.