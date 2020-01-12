Лидер оппозиции лично потребовал от Хаджимбы уйти в отставку

Ранее ЦИК назначила дату проведения повторных выборов президента республики. В администрации действующего главы Абхазии Рауля Хаджимбы пообещали обжаловать данное решение

Аслан Бжания (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания в воскресенье встретился с президентом республики Раулем Хаджимбой, сообщает ТАСС. По словам Бжании, в ходе разговора, в котором участвовал в том числе и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, он передал Хаджимбе требование уйти в отставку.

«Теперь мяч на стороне Хаджимбы. Я думаю, в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ», — сказал Бжания. Другие подробности переговоров, которые продолжались около часа, оппозиционер не сообщил.

В свою очередь, пресс-служба абхазского президента в сообщении по итогам встречи не упомянула о требованиях оппозиции. Там заявили, что Хаджимба «подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, прежде всего в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений».

Ситуация в Абхазии обострилась в середине этой недели. Оппозиция потребовала отмены итогов президентских выборов, которые прошли в сентябре и завершились победой Хаджимбы. Оппоненты главы государства заняли здание его администрации.

10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала результаты выборов недействительными. Спустя два дня ЦИК назначила проведение повторного голосования на 22 марта. В администрации Хаджимбы пообещали обжаловать данное решение.