Синоптики предупредили жителей Москвы о ветре и гололедице

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы. Предупреждение действует до вторника, 14 января.

Ранее синоптики сообщили, что ночь на 12 января в столице стала самой холодной за этот зимний сезон. Столбики термометров опустились до минус 6, по области до минус 12 градусов. При этом показатели вдвое ниже, чем положено по климатической норме января.

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что причиной теплой зимы служит глобальное потепление. За последние 30 лет зимняя температура повысилась примерно на 2–2,5 градуса, отметил он. По словам Вильфанда, климатологи обсуждают тенденцию к превращению русской зимы в европейскую.