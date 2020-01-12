ЦИК допустила обжалование отмены итогов выборов главы Абхазии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии оставила за собой право обжаловать решение Верховного суда, который отменил итоги президентских выборов в республике. Об этом заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия, передает ТАСС.

«Мы за собой право обжалования оставляем», — подчеркнул глава Центризбиркома.

По словам Гогии, ЦИК Абхазии не согласна с решением суда, однако признает и исполняет вердикт.

Ранее ЦИК назначила дату проведения повторных выборов главы республики на 22 марта.