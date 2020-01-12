Политика , 12 янв, 14:09
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ЦИК допустила обжалование отмены итогов выборов главы Абхазии
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии оставила за собой право обжаловать решение Верховного суда, который отменил итоги президентских выборов в республике. Об этом заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия, передает ТАСС.
«Мы за собой право обжалования оставляем», — подчеркнул глава Центризбиркома.
По словам Гогии, ЦИК Абхазии не согласна с решением суда, однако признает и исполняет вердикт.
Ранее ЦИК назначила дату проведения повторных выборов главы республики на 22 марта.