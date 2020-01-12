Эксперты допустили подорожание черного хлеба в 2020 году

В России в 2020 году стоимость хлебобулочных изделий из ржаной муки может возрасти из-за плохого урожая в прошлом году и исторически низких запасов. Об этом «РИА Новости» заявили опрошенные эксперты.

В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза России сообщил, что урожай ржи стал минимальным с 1965 года. Так, по оценке Росстата, в 2019-м он составил 1,429 млн т.

По мнению руководителя управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Минсельхоза Рудольфа Булавина, в ближайший месяц рост цены на рожь может составить 500–700 руб. за тонну.

«Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба», — отметил Булавин.