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Эксперты допустили подорожание черного хлеба в 2020 году

В России в 2020 году стоимость хлебобулочных изделий из ржаной муки может возрасти из-за плохого урожая в прошлом году и исторически низких запасов. Об этом «РИА Новости» заявили опрошенные эксперты.

В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза России сообщил, что урожай ржи стал минимальным с 1965 года. Так, по оценке Росстата, в 2019-м он составил 1,429 млн т.

По мнению руководителя управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Минсельхоза Рудольфа Булавина, в ближайший месяц рост цены на рожь может составить 500–700 руб. за тонну.

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в России
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«Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба», — отметил Булавин.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допустил рост цен на черный хлеб на 6,5–7% за 2020 год. Однако среди существенных причин, влияющих на стоимость продукта, он назвал повышение тарифов ЖКХ, логистику и упаковку.

Осенью эксперты ИT-компании «Эвотор» проанализировали среднюю цену на хлеб в городах России. В результате лидером списка по дороговизне этого продукта стал Санкт-Петербург, а самые низкие цены оказались в Перми и Нижнем Новгороде.

Теги: хлеб, подорожание, Россия
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