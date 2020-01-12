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Экс-депутат Рады предложил праздновать 450-летие сожжения Москвы

Бывший депутат Верховной рады, глава «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещенная в России организация) Рефат Чубаров предложил отпраздновать в 2021 году 450-летие сожжения Москвы. Об этом он написал в своем Facebook, передает «РИА Новости».

Чубаров напомнил, что 3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея совершила удачный поход на Москву, после чего подожгла ее.

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — задал экс-депутат вопрос своим подписчикам.

В начале декабря 2019 года Чубаров рассказал о планах совершить шествие с территории Украины в Крым в рамках акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». В Совете Федерации назвали подобные заявления провокацией.

Теги: Верховная рада, праздник, Москва
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