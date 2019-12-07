В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так сенатор отреагировал на заявление лидера запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова о подготовке «марша на Крым» с целью «вернуть в правовые рамки Россию».

«Кроме Чубарова и, может быть, нескольких десятков человек никто на этот марш не пойдет», — сказал Джабаров. Он отметил, что для того, чтобы пройти в Крым, необходимо пересечь границу России, которая охраняется пограничными войсками. «Поэтому я думаю, что из этой инициативы ничего не выйдет. Очередная провокация. Нужно спокойно реагировать», — сказал он, добавив, что «крымчанам волноваться нечего».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также заявил РБК, что считает заявление Чубарова провокацией.

«Это провокация. Никто им не позволит пересечь границу между Украиной и Россией, которая есть в Крыму», — сказал Цеков. По его словам, действия организации связаны с тем, что ее участники «исчезли с информационного поля» и хотят «хоть как-то о себе напомнить».

«Они могут делать громкие заявления о том, что они такой марш совершат. Естественно, они получат соответствующий отпор. На этом вся их деятельность и закончится», — заключил сенатор.