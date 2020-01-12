Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с праздником

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Созданная почти 300 лет назад российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии — твердо отстаивать верховенство закона, интересы граждан и государства», — отметил глава государства.

Путин добавил, что правопорядок в стране и доверие граждан правоохранительным органам во многом зависят от профессионализма и ответственного отношения к своим обязанностям сотрудников прокуратуры.

Он выразил особенную признательность ветеранам органов прокуратуры за годы «достойной службы Отечеству».

Президент Борис Ельцин в 1995 году подписал указ о праздновании Дня работника прокуратуры 12 января. Выбор даты обусловлен тем, что в этот день в 1722 году в России были учреждены первые надзорные органы.