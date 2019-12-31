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Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам мира
Трансляция традиционного новогоднего обращения президента началась с Камчатки, где уже наступил 2020 год

На Дальнем Востоке началась трансляция новогоднего обращения президента. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости».

Первым традиционное новогоднее обращение увидел Петропавловск-Камчатский, где Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый», — сказал президент.

Отдельно глава государства поздравил ветеранов Великой Отечественной, напомнив, что в 2020 году страна будет праздновать 75-летие Победы. «От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!» — сказал он.

Путин напомнил о важности бескорыстной взаимоподдержки и искренней помощи ближним: «В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками».

Дух Нового года, сказал глава государства, сохраняется в семьях, в памяти о новогодних традициях, подарках подрастающему поколению.

«Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!» — завершил президент обращение.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, новогоднее обращение Путина, президент
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