Эксперты оценили идею о замене оценок в школьных аттестатах

Эксперты в беседе с РБК прокомментировали инициативу Министерства просвещения России о разработке порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании, согласно которому полученные знания по предметам изобразительное искусство, музыка и физкультура могут начать оценивать по системе «зачет/незачет».

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что данная инициатива никак не скажется на успеваемости школьников.

«Это не имеет никакого значения. Поэтому ни положительного, ни отрицательного здесь прямо нету влияния. Но может быть, часть детей и часть родителей могут воспринять это как сигнал, что эти предметы не являются такими важными, как другие. Я думаю, что для большинства детей это будет абсолютно неактуально: какая разница, какая оценка стоит в аттестате, если в вузы поступают не по нему. Если это не вуз, то тем более никто на оценку не смотрит. Так что, может быть, это будет полезно, но из соображений, что бывают родители, которые очень хотят аттестат со всеми «отлично», — сказал Луховицкий.

В свою очередь, директор института неформального образования INO Дима Зицер поддержал данную инициативу. «В принципе, я обеими руками за то, что понижает невротизацию детей. Теперь, в частности, экзаменационную невротизацию. И если человек сейчас не должен участвовать в этом паноптикуме и биться за тройку или четверку по физкультуре, то я скорее «за», чем против», — отметил эксперт.