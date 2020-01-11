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Политика ,  
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Путин обсудил Ливию с эмиром Катара и принцем из Абу-Даби

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению, Путин проинформировал Мухаммеда Аль Нахайяна об итогах встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в Стамбуле 8 января. Кроме того, российский лидер поддержал активизацию усилий для прекращения огня в Ливии и налаживание в стране мирного процесса.

В сообщении отмечается, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Позже Путин созвонился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. С ним он также обсудил стамбульские договоренности по Ливии.

Путин и Эрдоган предложили прекратить огонь в Ливии
Политика

8 января прошла встреча Путина и Эрдогана в Стамбуле, на которой лидеры предложили инициативу прекращения огня и боевых действий в Ливии с 12 января. Лидеры заявили, что выступают за политическое урегулирование в стране и поддерживают начало в Ливии мирного процесса под эгидой ООН.

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла инициативу о прекращении огня. Пресс-секретарь Хафтара Ахмад аль-Месмари сообщил о намерении продолжать войну.

с 2011 года в Ливии признанному международным сообществом правительству национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сараджем противостоит Ливийская национальная армия во главе с Хафтаром.

Теги: Ливия, наследный принц, Абу-Даби
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