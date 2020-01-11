Путин обсудил Ливию с эмиром Катара и принцем из Абу-Даби

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению, Путин проинформировал Мухаммеда Аль Нахайяна об итогах встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в Стамбуле 8 января. Кроме того, российский лидер поддержал активизацию усилий для прекращения огня в Ливии и налаживание в стране мирного процесса.

В сообщении отмечается, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Позже Путин созвонился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. С ним он также обсудил стамбульские договоренности по Ливии.