Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора Бизнес, 11:05 Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года Политика, 11:02 Определился первый полуфиналист теннисного турнира ATP Cup Спорт, 10:55 Деловая столица: почему в Петербурге растет число бизнес-туристов Партнерский материал, 10:51 На Чукотке пропавшего за десять дней до Нового года оленевода нашли живым Общество, 10:45 В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП Общество, 10:38 Синоптики предупредили об уходе «крымской» зимы из Москвы Общество, 10:31 9 станций метро, которые откроют в Москве в 2020 году Недвижимость, 10:24 Как Montblanc стал одним из важнейших игроков на рынке сложных часов Стиль, 10:23 Табачники приготовились к росту продаж нелегальных и электронных сигарет Pro, 10:22 Голубая мечта «зеленых»: Удастся ли сохранить Землю для будущих поколений Футурология, 10:21  Летевший в Израиль самолет вернулся в Шереметьево из-за сигнала датчика Общество, 10:19 Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав» Общество, 10:14 Почему Bitcoin не сможет заменить традиционные валюты Крипто, 10:13
Общество ,  
0 
Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев
Обвиняемый в расстреле сослуживцев солдат-срочник объяснил свои действия тем, что больше не мог терпеть издевательства. «Я не ожидал, что попаду в такой ад», — написал он, попросив прощения у семей погибших

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье, написал открытое письмо, в котором объяснил свои действия и принес соболезнования семьям погибших. Письмо срочника предоставил РБК его отец, Салим Шамсутдинов.

По его словам, письмо ему передали по электронной почте. Он подтвердил, что почерк и подпись принадлежат его сыну.

«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог», — говорится в письме.

Шамсутдинов добавил, что соболезнует семьям погибших сослуживцев и попросил их о прощении.

Он заявил, что не скрывался от призыва и в дальнейшем «хотел связать свою жизнь» с армией. «Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался», — пишет Шамсутдинов.

«Видимо, сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь», — добавил он.

Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев подтвердил РБК подлинность письма.

Адвокат заявил о признании фигурантом дела Шамсутдинова вины
Общество

В конце октября Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части 54160 в поселке Горном, после чего сдался. Погибли восемь человек, было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Отец Шамсутдинова назвал причиной случившегося дедовщину и неуставные отношения, из показаний рядового, которые публиковала Baza, следует, что сослуживцы угрожали его «опустить».

Минобороны отвергло эту версию, объяснив все личным конфликтом. Шамсутдинов признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Автор: Константин Нагаев
Теги: солдат-срочник, новости РБК
Материалы по теме
Адвокат заявил о признании фигурантом дела Шамсутдинова вины
Общество
Адвокат Шамсутдинова сообщил о его отправке в Москву на экспертизу
Общество
Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter