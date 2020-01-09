Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

Обвиняемый в расстреле сослуживцев солдат-срочник объяснил свои действия тем, что больше не мог терпеть издевательства. «Я не ожидал, что попаду в такой ад», — написал он, попросив прощения у семей погибших

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье, написал открытое письмо, в котором объяснил свои действия и принес соболезнования семьям погибших. Письмо срочника предоставил РБК его отец, Салим Шамсутдинов.

По его словам, письмо ему передали по электронной почте. Он подтвердил, что почерк и подпись принадлежат его сыну.

«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог», — говорится в письме.

Шамсутдинов добавил, что соболезнует семьям погибших сослуживцев и попросил их о прощении.

Он заявил, что не скрывался от призыва и в дальнейшем «хотел связать свою жизнь» с армией. «Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался», — пишет Шамсутдинов.