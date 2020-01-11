Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Отец Шамсутдинова сообщил об издевательствах над сыном в местах без камер Общество, 11:43 Джокович не пустил сборную России по теннису в финал ATP Cup Спорт, 11:27 Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск Политика, 11:23 Лидеры фармрынка оценили последствия отмены ЕНВД и запуска маркировки Pro, 11:00 Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing Политика, 10:57 МЧС предупредило о гололеде и снеге в Москве Общество, 10:55 Российская теннисистка выиграла первый титул в карьере Спорт, 10:42 Глава «Украинских авиалиний» ответил на признание Ирана о крушении Boeing Общество, 10:42 Лучшие из лучших. Какие акции принесли в 2019 году максимальную прибыль Quote, 10:30 Синоптик сообщил о новых температурных рекордах в Москве Общество, 10:24 Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки Общество, 10:09 Роухани обратился к родственникам погибших в крушении украинского Boeing Общество, 10:05 Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing Политика, 09:49 Трамп заявил о необходимости наладить диалог с Россией Политика, 09:38
Общество ,  
0 

МЧС предупредило о гололеде и снеге в Москве

В Москве ожидаются мокрый снег и гололед, предупредили в столичном управлении МЧС.

В сообщении говорится, что осадки сохранятся в столице до 17:00 11 января. Кроме того, на дорогах может быть гололедица, отметили в МЧС. Там посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах.

О гололеде и снеге предупредили также в Twitter Центр организации дорожного движения. Там отметили, что в столице также ожидаются порывы ветра до 17 м/с и порекомендовали избегать деревьев и рекламных щитов.

Синоптик сообщил о новых температурных рекордах в Москве
Общество

Ранее синоптики сообщили о наступлении в Москве «еврозимы». Эксперты пояснили, что в середине января температура днем составит около нуля градусов, а на неделе с 13 января в Москве ожидается высота снежного покрова до 15 см.

Теги: МЧС, гололед, снег
Материалы по теме
Синоптик сообщил о новых температурных рекордах в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter