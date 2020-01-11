МЧС предупредило о гололеде и снеге в Москве

В Москве ожидаются мокрый снег и гололед, предупредили в столичном управлении МЧС.

В сообщении говорится, что осадки сохранятся в столице до 17:00 11 января. Кроме того, на дорогах может быть гололедица, отметили в МЧС. Там посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах.

О гололеде и снеге предупредили также в Twitter Центр организации дорожного движения. Там отметили, что в столице также ожидаются порывы ветра до 17 м/с и порекомендовали избегать деревьев и рекламных щитов.